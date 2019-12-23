18 قتيلا في اشتباك داخل سجن في هندوراس

قتل 18 سجينا على الأقل وأصيب اثنان بجروح في اشتباك بالأسلحة النارية والبيضاء داخل سجن في هندوراس، بعد يومين على مقتل نفس العدد من السجناء في تبادل لإطلاق النار في سجن آخر.

وقال الملازم خوسيه كويلوو، إن الاشتباك الجديد بين السجناء "كان بالأسلحة النارية والسكاكين والسواطير" في سجن "إل بورفينير" الواقع على بعد 60 كلم شمال العاصمة تيغوسيغالبا.

#UPDATE Eighteen people are killed in violence between prisoners at a jail in central Honduras, less than two days after another 18 died in unrest at a separate facility, a military spokesman tells local media https://t.co/ntGHXy5b9gpic.twitter.com/ERL2h1RoIa — AFP news agency (@AFP) December 23, 2019

وليل الجمعة السبت سقط 18 قتيلا و16 جريحا في اشتباك مسلح اندلع في سجن تيلا، المدينة الساحلية على بعد 200 كلم شمال غرب تيغوسيغالبا.

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ووقعت هاتان المجزرتان بعيد إصدار رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز، في 17 ديسمبر الجاري قرارا أمر بموجبه قوات الشرطة والجيش بالسيطرة الكاملة على كل سجون البلاد وعددها 27 سجنا يكتظ فيها أكثر من 21 ألف سجين، وذلك بهدف التصدي لموجة عمليات قتل حصلت فيها.

واتخذ الرئيس قراره هذا بعد ثلاثة أيام على مقتل خمسة سجناء ينتمون إلى عصابة "ام اس 13" بيد سجين آخر في 14 ديسمبر في سجن "لا تولفا" على بعد 40 كلم شرق العاصمة، في حادث وقع بعد يوم على مقتل بيدرو آرماس، مدير سجن "إل بوزو" في سانتا باربرا غربي البلاد، وهو السجن الأشد تحصينا في هندوراس.

المصدر: "أ ف ب"