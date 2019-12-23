"الشعب الأمريكي سئم هذه المكيدة".. البيت الأبيض لا يريد محاكمة مطولة لترامب

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن البيت الأبيض لا يرغب في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه.

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وقال مارك شورت، مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، في حديث لتلفزيون "إن بي سي" أمس الأحد: "الشعب الأمريكي سئم هذه المكيدة. الإدارة الأمريكية ليست قلقة من المحاكمة المطولة... إنها تتوق للعودة إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الأمريكي... كان لدينا ما يكفي من الشهود".

وأشار إلى أن البيت الأبيض يدعم موقف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يريد أن تتم المحاكمة بسرعة دون دعوة شهود جدد، بينما يضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، توجيه اتهامين لترامب بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع نجل جو بايدن، المنافس الديمقراطي المحتمل له في انتخابات الرئاسة عام 2020. وفرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة في مجلس الشيوخ ضئيلة بسبب سيطرة رفاقه الجمهوريين على هذه الغرفة في الكونغرس.

المصدر: "رويترز"