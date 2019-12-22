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35 مصابا بتصادم 66 سيارة في الولايات المتحدة (فيديو)

أخبار العالم

35 مصابا بتصادم 66 سيارة في الولايات المتحدة (فيديو)
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حادث سير مروع في الولايات المتحدة
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أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة العشرات في حادث مروري نتج عن تصادم أكثر من 60 سيارة على طريق سريع في ولاية فرجينيا صباح الأحد، مشيرة إلى أن حالة بعض المصابين خطرة.

وقالت الرقيب في الشرطة ميشيل أنايا، إن "الحادث وقع في السابعة صباحا على الطريق السريع 64 في مقاطعة يورك، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور لفترة من الوقت".

وأضافت، أن "الضباب، والثلج أديا إلى وقوع الحادث".

وتابعت، أن "هناك 66 سيارة تعرضت لحادث التصادم، وتم نقل 35 شخصا للعلاج من الإصابات، وأن عددا غير محدد منهم إصاباتهم خطرة"، في حين لم ترد تقارير عن وقوع وفيات.

من جهتها، أكدت وزارة النقل الأمريكية، أن الممرات المتجهة نحو الشرق أعيد فتحها، فيما ظلت الممرات المتجهة إلى الغرب مغلقة بعد ساعات من الحادث.

المصدر: "ديلي ميل"

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