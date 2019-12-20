روحاني يؤكد لآبي دعم خطة طوكيو الأمنية في الخليج

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، دعم مبادرة طوكيو لتأمين الملاحة في الخليج دون الانضمام للتحالف البحري بقيادة واشنطن.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات روحاني خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني في إطار زيارته الأولى لليابان منذ 2000.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن روحاني قوله إنه "يتفهم مساعي اليابان ويقدر شفافية نوايا الحكومة اليابانية" بشأن الأمن في الخليج.

وكانت طوكيو قد أعلنت عزمها إطلاق مهمة أمنة لمدة عام مع إمكانية التمديد تهدف إلى حماية ناقلات النفط وسفن الشحن عبر مضيق هرمز وتأمين ممرات الشحن والوضع الأمني في الشرق الأوسط عموما.

وكان يفترض أن يشارك في المهمة قرابة 250 عسكريا يابانيا بالإضافة إلى مدمرة صاروخية وطائرة دورية ومراقبة مضادة للغواصات من نوع Р-3С Orion.

وأعربت طهران عن معارضتها لوجود قوات يابانية في المنطقة، معتبرة أن "حضور القوات الأجنبية لن يجلب الأمن والاستقرار إلى الخليج".

من جهتها، أكدت اليابان أنها لن تنضم إلى التحالف البحري الذي شكلته الولايات المتحدة في الخليج، وتعتزم تنفيذ مهمتها بصورة منفصلة عن نشاطاته.

المصدر: وكالات



