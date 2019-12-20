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‬‬ إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي (صور)

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‬‬ إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي (صور)
AFP EDUARDO SOTERAS
مواطنون في مركز إينتوتو للأبحاث بأديس أبابا أثناء إطلاق القمر الصناعي
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أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء، اليوم الجمعة، من الصين، وبحضور عدد كبير من المسؤولين الإثيوبيين وممثلين عن بكين.

وتجمع مسؤولون ومواطنون في مركز "إينتوتو" للأبحاث، شمالي العاصمة أديس أبابا، لمشاهدة البث الحي لانطلاق القمر من محطة فضاء صينية.

‬‬ إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي (صور)
AFP
مواطنون إثيوبيون يشاهدون البث الحي للإطلاق

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دمقي مكونن، في كلمة بمناسبة بث إطلاق القمر على التلفزيون الرسمي: "سيكون هذا أساسا لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء".

‬‬ إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي (صور)
AFP
مسؤولون أثيوبيون وصينيون يشاهدون البث الحي للإطلاق

وكشف المدير العام للمعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، سولومون بلاي، أن مهندسين صينيين وإثيوبيين صمموا القمر الصناعي، لافتا إلى أن الصين دفعت نحو ستة ملايين دولار من تكاليف التصنيع التي تجاوزت سبعة ملايين دولار.

وستسمح البيانات التي سيرسلها القمر الصناعي الذي سمي (ETRSS) بتحسين المعارف حول الموارد الزراعية والغابية وما تختزنه المناجم في البلاد، كما ستسمح بالتعامل بشكل أفضل مع الكوارث الجوية.

المصدر: وكالات

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