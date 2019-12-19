ترامب لنائبة ديمقراطية صوتت لعزله: زوجك ربما في الجحيم! (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، إذ رجح لنائبة ديمقراطية صوتت لصالح عزله أمس الأربعاء أن يكون مثوى زوجها الراحل تحت الأرض، لا في السماء.

وأعرب ترامب في كلمة ألقاها الليلة الماضية في ميشيغان أمام حشد من مؤيديه عقب تصويت مجلس النواب لصالح عزله، عن خيبة أمله إزاء تصويت النائبة ديبي دينغل ضده، على الرغم من المراسم التذكارية "من الدرجة الأولى" التي أقامها لزوجها الراحل، المشرع الديمقراطي المخضرم جون دينغل الذي توفي في فبراير الماضي عن عمر ناهز 93 عاما.

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وذكر ترامب أن النائبة دينغل اتصلت به في فبراير وأعربت عن امتنانها على المراسم المقامة لزوجها، وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

ونقل ترامب عن ديبي دينغل قولها في تلك المكالمة إن زوجها الراحل "ينظر من الأعلى"...! وتابع ترامب: "لكن ربما ينظر من الأسفل... لا أعرف!".

At the end of this clip, Trump jokes about Rep. John Dingell being in hell after his wife, Rep. Debbie Dingell, voted for impeachment pic.twitter.com/i72Qnn49GM — Brandon Squall (@Walldo) December 19, 2019

وسرعان ما حاول الرئيس التخفيف من حدة نبرته قائلا: "دعونا نرجح أنه ينظر من الأعلى"، لكن ذلك لم يساعده في تفادي موجة الانتقادات الجديدة من قبل معارضيه.

وأعربت دينغل عن استيائها إزاء تصريحات ترامب، مشددة على أن زوجها استحق كل المراسم التي أقيمت له، وأشارت إلى أن الرئيس أهانها "بقدر لا يستطيع تصوره".

ونفت مهاتفتها ترامب، مشددة على أن الأخير هو من اتصل بها.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية