 
مباشر

إيران: هدفنا أن نصبح قوة استراتيجية

أخبار العالم

إيران: هدفنا أن نصبح قوة استراتيجية
Reuters mehrnews.com
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxdl

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، أن هدف بلاده هو أن تصبح قوة استراتيجية على جميع الأصعدة الصاروخية والجوية والبحرية.

إقرأ المزيد
"ترقبوا صفعة قوية".. قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد "الأمريكيين وأذنابهم" باستهداف مصالحهم

وقال حاتمي أمام حشد من الطلبة في جامعة العلوم البحرية في نوشهر شمالي البلاد، إن "الحقيقة هي أن إيران تحتل موقعا استراتيجيا بوجودها إلى جانب الخليج وبحر عمان، وهو موقع يمكن أن يشكل فرصة أو تهديدا، والأمر يتعلق بنا في ذلك".

واعتبر أن امتلاك القدرة هو الطريق الوحيد لمواجهة التحدي وتبديله إلى فرصة، وأنه لو أردنا الحفاظ على استقلالنا فلا بد من امتلاك القدرة اللازمة للحفاظ عليه.

وأضاف: "الهدف هو أن نصبح قوة استراتيجية تكون عناصرها الرئيسية هي الصاروخية والجوية والبحرية".

وشدد على ثقته بالمجال النفطي، وقال: "لن نكون بحاجة إلى الصادرات في العامين القادمين وسيتم حل موضوع التعاملات المالية قريبا، وأرى المستقبل مشرقا".

المصدر: فارس نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا