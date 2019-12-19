بوتين: يفعلون ما يتهموننا به دائما

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دهشته للتهديدات التي تعرض لها صحفيو وكالة "سبوتنيك" الروسية في إستونيا، مشيرا إلى اتهامات الغرب الدائمة لروسيا بممارسة الضغط على وسائل الإعلام.

وقال بوتين في معرض رده على سؤال صحفي في هذا الصدد: "لسوء الحظ، يمكننا أن نفعل القليل على هذا الصعيد. أنتم الصحفيون تفعلون الكثير، فما تكلمتم عنه حول هذا الموضوع لن يمر دون أن يلاحظه أحد. عندما أسمع أخبارا من هذا النوع، يفاجئني جدا ذلك، لأنهم (في الغرب) يحاولون دائما اتهامنا ببعض الخطايا المميتة، بما في ذلك الضغط على وسائل الإعلام المستقلة، وهم أنفسهم يفعلون ما يتهموننا به".

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وكانت الشرطة وحرس الحدود في إستونيا قد أرسلوا لموظفي "سبوتنيك" رسائل هددوهم فيها بالملاحقة الجنائية إذا لم يتوقفوا عن العمل لصالح وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" التي تتبع لها "سبوتنيك".

وبررت الشرطة هذا الإجراء بأن السلطات الإستونية ملتزمة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في مارس 2014، بسبب الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: RT