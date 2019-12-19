أردوغان ينعي النظام الذي يترك مصير المسلمين بيد دول مجلس الأمن

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أن النظام العالمي الذي يترك مصير شعوب العالم الإسلامي في يد الدول الـ5 دائمة العضوية بمجلس الأمن قد عفى عليه الزمن،لأن العالم أكبر من هذه الدول.

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وقال الرئيس التركي الخميس، إن العالم الآن أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأن هذا النظام قد "عفى عليه الزمن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في القمة الإسلامية التي تستضيفها ماليزيا، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية: "لقد انتهى عمر ذلك النظام الذي يترك مصير العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداد سكانه 1.7 مليار نسمة لمزاج 5 دول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي".

وتابع قائلا: "كلما حاولوا إسكاتنا، نقول فلسطين، وأراكان، وليبيا، والصومال، وسوريا، وكلما ضغطوا علينا أكثر نقول بصوت أعلى: العالم أكبر من خمسة (في إشارة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن)"، وفقا "للأناضول".

وتناول أردوغان ما أسماه"مؤامرات تحاك ضد تركيا" حيث قال: "لقد جربوا كافة الطرق من افتراءات، وانقلابات، وإرهاب اقتصادي لإسكات تركيا وخفض صوتها، لكننا لم نذعن لأي منها".

وأضاف في هذه القمة التي قاطعتها معظم الدول الإسلامية والعربية واقتصر حضورها على الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد: "كافحنا من أجل حماية كرامة القدس وفلسطين في وجه انتهاكات الإدارة الإسرائيلية التي لا تعترف بالقانون الدولي، ورددنا على الظلم من تركستان حتى أراكان واليمن وليبيا وسوريا".

ولفت إلى أن المسلمين يشكلون 94% من قتلى الصراعات الحالية في العالم، وثلث الأسلحة المباعة في العالم تتجه إلى الشرق الأوسط.

وبيّن أنه بينما يتقاتل المسلمون لأتفه الأسباب في معظم الأحيان وينفقون مواردهم على التسلح عوضا عن التعليم والصحة والبحث والتطوير، يزداد تجار السلاح الغربيون ثراء.

وشدد على ضرورة عدم الوقوع في اليأس والإحباط، مضيفا: "إذا اتحدنا وركزنا على المستقبل عوضاً عن الماضي فإن أبواب الرحمة ستفتح أمامنا بإذن الله".

المصدر: وكالات