سلطات بوليفيا تصدر مذكرة اعتقال بحق موراليس

أصدرت النيابة العامة البوليفية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس، بتهمة متعلقة بالإرهاب والتحريض على أعمال الشغب.

وأكد رئيس قسم محاربة الفساد للشرطة البوليفية، لويس فرناندو غواراتشي للصحفيين، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة الاعتقال.

ونشر وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية البوليفية، أرتورو موريليو، في حسابه على "تويتر" صورة لمذكرة الاعتقال.

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يذكر أن إيفو موراليس استقال من منصب الرئاسة بعد مطالبة العسكريين بذلك على خلفية الاحتجاجات على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي بينت فوز موراليس في الجولة الأولى بولاية رئاسية رابعة.

وبعد استقالته، غادر موراليس بوليفيا، متوجها إلى المكسيك، ثم إلى الأرجنتين، حيث من المتوقع أن يحصل على حق اللجوء.

المصدر: رويترز