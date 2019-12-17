الغيث ينقذ طهران من كارثة بيئية

أفاد مراسل RT اليوم الثلاثاء، بأن حدة التلوث الجوي في العاصمة طهران تراجعت بعد بدء هطول الأمطار صباحا، بعدما كانت السلطات الإيرانية دقت ناقوس الخطر .

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وقال عمدة طهران، بيروز حناجي، إن مؤشر التلوث في طهران تجاوز أمس حاجز الـ200 درجة، ودعا إلى أخذ المخاطر على محمل الجد وإخلاء العاصمة من السكان.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إن مؤشر التلوث في العاصمة طهران بلغ رقم 171 وهو غير صحي لجميع الفئات، مؤكدة أن التلوث في العاصمة بلغ مستويات خطيرة ووصل إلى الخط الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن نحو 6 آلاف شخص راجعوا المستشفيات في طهران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب مشاكل في التنفس.

وذكرت وكالة "فارس"، أن مستوى التلوث في بعض أحياء العاصمة الإيرانية تخطى حاجز الـ210 درجات في مؤشر معايير التلوث، بينما بلغ المعدل العام لمؤشر التلوث في المدينة 180 درجة.

من الجدير ذكره، أن الأرصاد الجوية كانت توقعت سقوط أمطار في طهران الليلة وسط آمال بانخفاض مستوى تلوث الهواء ليوم غد، لكن عدم سقوط الأمطار أمس دفع بالسلطات المعنية إلى اتخاذ قرار بتمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

المصدر: RT