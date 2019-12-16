 
مباشر

ترامب وجونسون يبحثان اتفاقا حول التجارة بين البلدين

أخبار العالم

ترامب وجونسون يبحثان اتفاقا حول التجارة بين البلدين
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwrf

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية التوصل إلى اتفاق حول التجارة الحرة بين البلدين.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، جود ديري، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "الزعيمين أكدا عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون بشأن العديد من المسائل، بما في ذلك بحث اتفاق حول التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

إقرأ المزيد
ترامب مهنئا جونسون: سنوقع صفقة تجارية بعد بريكست
ترامب مهنئا جونسون: سنوقع صفقة تجارية بعد بريكست

وأشار ديري أيضا إلى أن ترامب هنأ جونسون على فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في بريطانيا، يوم 12 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة تسعى لعقد اتفاق حول التجارة الحرة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد جونسون بتحقيقه في يناير المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرخبيل الزلازل