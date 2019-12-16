إيفانكا ترامب تزور قاعدة العديد الأمريكية في قطر (صور)

زارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، خلال وجودها في قطر، قاعدة العديد الأمريكية الجوية في الدوحة، حيث شكرت الجنود على خدمتهم.

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وقالت إيفانكا: "لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. لقد أتيت لكي أشكر الرجال والنساء الشجعان الذين يحفظون أمريكا آمنة".

وتمنت إيفانكا التي التقطت العديد من الصور مع المجندين والمجندات، عيد ميلاد سعيد للجميع.

https://www.dailymail.co.uk/

https://www.dailymail.co.uk/

https://www.dailymail.co.uk/

وكانت إيفانكا، شاركت في منتدى الدوحة 2019، حيث أطلت خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، مرتدية عباءة، لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "ميل أونلاين"