كشف مطار فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا عن أغرب "شجرة عيد ميلاد" صنعت وزينت بمواد مصادرة من المسافرين في المطار، بما في ذلك الشفرات والسكاكين والرصاص.

واستغرقت عملية صناعة الشجرة وتزيينها من قبل موظفي المطار ما يزيد عن أسبوعين، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مسؤول في المطار إن صنع الشجرة بهذا الشكل لم يكن لغرض فني إبداعي فحسب، بل "وكان الهدف منه أيضا بعث رسالة توعية بشأن أهمية أمن الطيران".

وأضاف: "لقد صودرت جميع المواد والأدوات المحظور حملها في حقائب المسافرين (اليدوية) أثناء مرور حقائبهم في أجهزة المسح الضوئي التي تكشف المواد الممنوعة، مثل السكاكين والقداحات والشفرات وجميع أنواع المواد الخطرة الأخرى".

المصدر: ديلي ميل