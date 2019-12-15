بعد تحذير مجلس محافظة طهران.. 1050 شخصا يراجعون المشافي في 24 ساعة

أفادت وسائل إعلام محلية بأن نحو ألف وخمسين شخصا من مرضى القلب وضيق التنفس توجهوا للمشافي في طهران خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تدهور حالاتهم الصحية بسبب تلوث الهواء.

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وأعلن مجلس محافظة طهران أمس السبت أن جميع المدارس ستعطل بشكل رسمي في العاصمة اليوم الأحد، بسبب التلوث الحاد في الهواء.

وتعد البنية الفيزيائية غير الملائمة لإعادة تدوير الهواء، والكثافة السكانية، وغازات العادم المنبعثة من السيارات القديمة وملايين الدراجات النارية، من بين العوامل، التي تزيد من معدل تلوث الهواء في مدينة طهران.

وتصنف طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.

المصدر: RT