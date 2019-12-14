 
مباشر

حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لـ"توتال" في فرنسا (فيديو)

أخبار العالم

حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لـ
Screenshot/ Twitter
حريق داخل معمل تكرير نفط تابع لتوتال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwab

شب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة "توتال" قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية لاحقا أن الحريق الذي اندلع على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل قد "تمت السيطرة عليه بشكل كبير".

وتظهر مقاطع فيديو متداولة للحادث حريقا ضخما، وتصاعدا لألسنة اللهب والدخان داخل المنشأة النفطية.

وتضم منشآت شركة "توتال" بالمنطقة مصفاة وموقعا للمواد البيتروكيميائية، ويشتغل بها 1500 موظف.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زواج على طريقة الشيف نصرت