حريق ضخم داخل مصفاة نفط تابعة لـ"توتال" في فرنسا (فيديو)

شب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة "توتال" قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية لاحقا أن الحريق الذي اندلع على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل قد "تمت السيطرة عليه بشكل كبير".

⚡🇫🇷FLASH - Un incendie s'est déclaré tôt ce matin sur le site de la raffinerie #Total de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre. Le feu est toujours en cours mais "sous contrôle", aucun blessé à déplorer selon l'entreprise. (📹FB Infos Trafic Le Havre) pic.twitter.com/PBmwtVFqqs — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 14 декабря 2019 г.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة للحادث حريقا ضخما، وتصاعدا لألسنة اللهب والدخان داخل المنشأة النفطية.

وتضم منشآت شركة "توتال" بالمنطقة مصفاة وموقعا للمواد البيتروكيميائية، ويشتغل بها 1500 موظف.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية