- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي من مدينة تبريز: اليابان وانطلاقا من حسن النوايا قدمت مقترحات لخفض التوتر بين إيران وأمريكا ونأمل خلال زيارة الرئيس روحاني المقبلة أن تمضي بعض الإجراءات قدما لأجل تحقيق النتائج المرجوة

- موسوي: اليابان كانت من أهم زبائن النفط الإيراني لكنها توقفت عن استيراد نفطنا بعد فرض العقوبات الأمريكية وهذا مرفوض بالنسبة لنا

- موسوي: زيارة روحاني إلى اليابان هامة ونأمل أن تثمر عن نتائج

- موسوي: طهران مستعدة لتبادل كافة السجناء مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن

- موسوي: الاتفاق النووي يخص القضايا النووية فحسب والقرار 2231 لا يمنع طهران من إجراء اختبارات صاروخية

- موسوي: العقوبات الأمريكية نموذج صارخ على الجرائم ضد الإنسانية والإرهاب الاقتصادي ضد إيران والمزاعم بأن الأدوية والمواد الغذائية مستثناة من العقوبات مجرد كذبة

- موسوي: نأمل من الحكومة البريطانية المقبلة تنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في الاتفاق النووي

يتبع....