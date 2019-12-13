صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على التهمة الأولى للرئيس دونالد ترامب والمتعلقة بإساءة استخدام السلطة.

كما وافقت اللجنة القضائية على المادة الثانية من المساءلة، بشأن إعاقة عمل الكونغرس، ما يعني موافقة اللجنة ورفع الملف لمجلس النواب.

ومن المتوقع أن يتم لاحقا طرح المادتين للتصويت عليهما بشكل نهائي في مجلس النواب الأربعاء.

وفي حال صوت المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، ضد الرئيس كما هو متوقع، فسيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يتم عزله ومحاكمته في مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن المجلس صوت على لائحة التهم التي قد تفضي إلى عزل الرئيس الأمريكي، بعد جلسة نقاش سادها التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين، واستمرت 14 ساعة بشأن تجاوزات دونالد ترامب المفترضة على خلفية مسعاه للحصول على دعم سياسي من أوكرانيا.

وسعى الجمهوريون واحدا تلو الآخر لدحض الاتهامات بأن ترامب انتهك القسم الذي أداه لدى توليه السلطة عبر الضغط على أوكرانيا لمساعدته ضد منافسيه الديموقراطيين، وتحديدا نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأبرز لمواجهة ترامب في انتخابات العام المقبل.

وقللت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من أهمية المخاوف من احتمال انشقاق مجموعة من الديموقراطيين ومعارضة العزل، جزئيا بسبب تخوفهم من انقلاب الناخبين ضدهم في انتخابات نوفمبر 2020 الرئاسية.

وقالت "سيصوت الناس بالطريقة التي سيصوتون فيها" بغض النظر عن مجريات قضية عزل ترامب.

وأصر الجمهوريون على دعمهم لترامب في جلسة اللجنة القضائية التي بدأت رسميا ليل الأربعاء، رافضين القبول بأي من الاتهامات له بارتكاب تجاوزات.

وبدلا من ذلك، اتهموا الديموقراطيين بالعمل على تسريع إجراءات التحقيق وغيره من الخطوات.

المصدر: وكالات