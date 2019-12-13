مسؤول تركي: أنقرة وموسكو تعتزمان توقيع اتفاق لإنتاج مشترك للصواريخ

أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن بلاده عازمة على توقيع اتفاق مع روسيا، بشأن الإنتاج المشترك لأنظمة الصواريخ ونقل التكنولوجيا لتطوير نظام الدفاع التركي.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن دمير قوله: "سنوقع الاتفاقية بعد أن نتفق على التفاصيل النهائية، بشأن الإنتاج المشترك أو إنتاج أجزاء معينة في تركيا، وكذلك تبادل التقنيات"​​​.

كما أوضح دمير أن المفاوضات بشأن امتلاك تركيا للفوج الثاني من منظومة "إس-400" هي في المراحل النهائية، مؤكدا أن "توقيع الاتفاق على وشك الانتهاء".

وأضاف المسؤول التركي أن روسيا قدمت اقتراحا لبيع عدد معين من طائراتها الحربية "سو 35" بسعر معين.

وبدأت عمليات تسليم منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس- 400" والتي تسببت بنشوب أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو 2019، ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل منظومات صواريخ "إس-400" كاملة في أبريل عام 2020.

هذا وطالبت واشنطن برفض الصفقة مقابل الحصول على منظومات الدفاع الأمريكية "باتريوت"، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء صفقة بيع أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-35" لتركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقا لقانون "مواجهة خصوم أمريكا" إلا أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات.

المصدر: بلومبرغ