رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارته إلى الهند بسبب الاضطرابات

ذكرت وزارة الخارجية الهندية، يوم الجمعة، إن زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لإجراء محادثات قمة مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، قد تم تأجيلها.

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وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في "تغريدة" نشرها على تويتر: "قرر الجانبان تأجيل الزيارة إلى موعد مناسب للطرفين في المستقبل القريب".

وكان من المقرر أن يصل آبي إلى الهند في 15 ديسمبر الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره مودي، في جواهاتي، المدينة الرئيسية في ولاية آسام الشمالية الشرقية، التي تشهد احتجاجات بسبب مشروع قانون الجنسية، وعزا مراقبون أن يكون سبب تأجيل الزيارة يعود إلى ما تشهده المدينة من احتجاجات.

ويسمح مشروع قانون المواطنة حق الحصول على الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس واليانيين ومعتنقي الزرادشتية والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل عام 2015.

لكن ألوف المحتجين في ولاية آسام شمال شرقي البلاد، التي تربطها حدود مع بنغلادش، يقولون إن القانون سيفتح المنطقة أمام تدفقات المهاجرين الأجانب.

المصدر: وكالات