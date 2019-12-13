طالبان: أجواء إيجابية مع الأمريكيين في الدوحة

قال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية إن أجواء إيجابية تسود المفاوضات بين الحركة والولايات المتحدة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكتب رئيس ممثلية طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، على حسابه في تويتر قائلا: "التقى اليوم عدد من أعضاء فريق التفاوض بقيادة الملا برادر، مع عدد من أعضاء فريق التفاوض الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان خليل زاد، وكانت أجواء المحادثات جيدة وإيجابية، واتفق الجانبان على مواصلة محادثاتهما بعد عدة أيام للراحة والمشاورات".

نن مازدیګر د محتر م ملا برادر اخند تر مشرۍ لاندې د مذاکراتي ټيم څو تنو اعضاوو د خلیلزاد ترمشرۍ لاندی د امریکې دمذاکراتي ټيم له یوشمیر اعضاوو سره وکتل. د خبرو فضا ښه او مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې د څو ورځو له وقفې او مشورو وروسته به خپلو خبروته دوام ورکړي. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) December 12, 2019

وكان مصدر مقرب من حركة طالبان قد أعلن مؤخرا أن الحركة والولايات المتحدة يمكن أن توقعا اتفاق سلام الأسبوع الجاري، وأن تطلقا أول اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في أفغانستان.

وأجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان لعدة أشهر مفاوضات في عام 2019، اتفق خلالها مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، مع وفد يمثل المكتب السياسي لحركة طالبان، بعد ثماني جولات من المفاوضات بالدوحة، على مشروع اتفاق سلام يتضمن وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، وبدء محادثات سلام موسعة بين الأفغان.

هذا التقدم تعرض في سبتمبر الماضي إلى نكسة، حيث أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد سلسلة من الهجمات شنتها حركة طالبان في عدة مناطق، وسقط فيها جنود أمريكيون، بإيقاف المفاوضات مع الحركة وإلغاء الاتفاق. إلا أن الطرفين تجاوزا فيما بعد هذه النكسة وعادا إلى التفاوض مجددا.

المصدر: نوفوستي