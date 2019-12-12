بيونغ يانغ: واشنطن تتصرف كقطاع طرق وليس لديها ما تقدمه في أي اتفاق نووي

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتصرف كـ "قطاع طرق" وليس لديها ما تقدمه لها، في إشارة لتخلي بيونغ يانغ عن برامجها النووية والصاروخية.

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وتأتي هذه التصريحات بعد أن قالت واشنطن في وقت سابق إنها مستعدة لاتخاذ "خطوات ملموسة" نحو التوصل لاتفاق مع بيونغ يانغ.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "وكالعادة، ليس لدى الولايات المتحدة ما تعرضه علينا رغم أن الحوار قد يُفتح".

وانتقدت كوريا الشمالية دعوة الولايات المتحدة لاجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، ووصفت ذلك بأنه "أمر غبي" سيساعد بيونغ يانغ على اتخاذ قرار واضح بشأن المسار الذي ستختاره.

إلى ذلك، اجتمع مجلس الأمن وسط تنامي المخاوف على مستوى العالم من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية أو اختبارات الصواريخ طويلة المدى، التي أوقفتها منذ 2017، بسبب تعثر محادثات نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأشارت كوريا الشمالية إلى أنها ستنتظر، حتى نهاية العام، أن تتخلى الولايات المتحدة عن "سياستها العدائية" تجاه بيونغ يانغ وأن تعرض شيئا بخلاف المطالب أحادية الجانب بنزع السلاح.

المصدر: رويترز