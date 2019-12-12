الأرجنتين: موراليس جاء ليبقى

أعلن وزير الخارجية الأرجنتيني، فيليبي سولا، أن الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، وصل إلى الأرجنتين، اليوم الخميس، ليبقى في هذا البلد بصفته لاجئا.

وفي تصريح متلفز، قال سولا: "لتوه وصل إلى مطار إيسيسا الدولي، وأتوقع أنه جاء ليبقى".

وأضاف سولا أن موراليس وصل رفقة نائبه السابق، ألفارو غارسيا، مشيرا إلى أن وزارته منحتهما حق اللجوء وأن الصفة القانونية ذات الشأن ستمنح لهما في أقرب وقت.

وأشار الوزير إلى أنه سيحظر على موراليس، بعد حصوله على صفة لاجئ، الإدلاء بتصريحات سياسية من أراضي الأرجنتين، قائلا: "نريد من إيفو (موراليس) أن يوافق على أنه لن يدلي بتصريحات سياسية وهو في الأرجنتين. إنه الشرط الذي نطلب منه تنفيذه".

والأسبوع الماضي، غادر موراليس المكسيك، حيث أقام منذ استقالته، إلى كوبا لإجراء فحص طبي.

وكان إيفو موراليس فاز بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا، في 20 أكتوبر، لكن المعارضة تحدثت عن حوادث تزوير واسعة النطاق. ووقرر موراليس، تحت ضغط الجيش والاحتجاجات التي نظمتها المعارضة، تقديم استقالته والمغادرة إلى المكسيك. وحذت القيادة العليا البوليفية حذو موراليس، واستقالت من مناصبها، ما أدى إلى انتقال السلطة إلى نائبة رئيسة البرلمان، جانين آنيز، التي تمثل معارضي موراليس، لكن أنصار الرئيس السابق لا يعترفون برئاسة آنيز المؤقتة، ويطالبون باستقالتها.

المصدر: نوفوستي