قالت شرطة نيوزيلندا إن شخصين آخرين توفيا جراء الإصابات التي تعرضا لها خلال ثورة بركان جزيرة "وايت أيلاند" هذا الأسبوع، ليرتفع بذلك العدد المؤكد للقتلى إلى 8.

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وأضافت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، أن الشخصين كانا يتلقيان العلاج في مستشفيين في أوكلاند وهاميلتون.

وثار البركان بعد ظهر يوم الاثنين الماضي بينما كانت 4 مجموعات سياحية تتجول في الجزيرة. ولا يزال أكثر من 24 آخرين في المستشفى، فيما اعتبرت السلطات 9 آخرين في عداد المفقودين.

وتبعد جزيرة "وايت أيلاند" نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند، وأمكن رؤية أعمدة ضخمة من رماد البركان من البر الرئيسي. وقال علماء براكين إن عمود الرماد ارتفع لعلو 12 ألف قدم (3658 مترا) في السماء.

المصدر: رويترز