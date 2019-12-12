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تركيا تؤكد عزمها إيقاف عمليات الدول الأخرى للتنقيب في شرق المتوسط

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تركيا تؤكد عزمها إيقاف عمليات الدول الأخرى للتنقيب في شرق المتوسط
Reuters Murad Sezer
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أعلنت تركيا أنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في مناطق تقول إنها تابعة لها في شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء: "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا".

وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده ستمنع أعمال التنقيب في شرق المتوسط في حال أقدمت أي دولة أخرى على ذلك، كما أعرب عن استعداد بلاده للجلوس مع اليونان لحل الخلاف.

وقال: "لسنا مع التوترات، بل مع مقاربة يمكنها ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي".

ويتصاعد التوتر بشأن الحدود البحرية لدول منطقة شرق المتوسط منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز هناك.

وأثار اتفاق بحري عقد الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط، كاليونان وشركائها الإقليميين.

المصدر: أ ف ب

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