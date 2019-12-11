قالت "الأناضول"، إن الصناعات الدفاعية التركية تسعى إلى تنفيذ مشاريع للقوات البحرية الكويتية، وأن أنقرة تسعى إلى اعتماد الكويت "طائرات درون الانتحارية" في قواتها المسلحة.

وصرح مراد أكينجي مدير عام شركة "هندسة تقنيات الدفاع"، وهي شركة تابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، بأنهم يرغبون في تقاسم الخبرات والتجارب التي اكتسبوها في مجال الصناعات الدفاعية مع البلدان الشقيقة والصديقة، لافتا إلى أنهم يقومون بأنشطة مكثفة من أجل تطوير التعاون على هذا الصعيد.

وأشار إلى أن تركيا تواصل اللقاءات مع الجانب الكويتي من أجل استخدام القوات المسلحة والشرطة الكويتية "طائرات درون الانتحارية" المستخدمة في القوات المسلحة التركية بنجاح.

وأوضح أنهم يعملون منذ فترة طويلة بهذا الخصوص مع الكويت، مضيفا أن بلاده لديها إمكانات كبيرة للغاية، وخاصة في مجال المنصات البحرية.

وتابع: "نواصل مفاوضاتنا حول تحديث المنصات التي تملكها البحرية الكويتية واقتناء منصات جديدة للبحرية الكويتية"، موضحا أنهم يسعون لنقل مفاوضاتهم مع الجانب الكويتي إلى مراحل متقدمة.

جدير بالذكر أن شركة "هندسة تقنيات الدفاع" التركية، تعرض منصات بحرية وطائرات بدون طيار هجومية واستطلاعية ورادارات، في معرض "الخليج للدفاع والطيران" بين 10 و12 من الشهر ذاته.

المصدر: الأناضول