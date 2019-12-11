ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقطع دعائي يحاكي الفيلم الشهير "الحب الفعلي"، ما أثار تعليقات ساخرة ومواقف متباينة.

وأعاد جونسون في المقطع الانتخابي الدعائي محاكاة مشهد رومانسي من هذا الفيلم الشهير، وطلب من امرأة أن تصوت لحزب المحافظين في الانتخابات العامة التي تنطلق يوم الخميس، عوضا عن المشهد الأصلي، الذي يبوح فيه البطل لمعشوقته بغرامه.

وظهر رئيس الوزراء البريطاني، كما في المشهد الأصلي، أمام باب المرأة التي يحبها ليكاشفها بعواطفه في ليلة عيد الميلاد مستعملا لافتات ورقية، لكنه قلب المعنى إلى محاولة إقناع إحدى الناخبات بالتصويت لحزبه ليحصل على الأغلبية التي تؤهله لتنفيد "بريكست" العام المقبل.

واستعمل جونسون في المشهد الدعائي أوراقا كتبت عليها عبارات منها "مع أي حظ، بحلول العام المقبل ... سننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكننا المضي قدما.. لكن الآن دعني أقول صوتك ... لم يكن أكثر أهمية مثلما هو الآن ... الشخص الآخر قد يفوز".

وتواصل اللوحات الدعائية التي يعرضها جونسون الواحدة تلو الأخرى على المرأة الحديث بلسانه، داعية إياها إلى الاختيار "بين أغلبية عاملة أو برلمان معلّق، يتجادل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وورد في اللوحات الدعائية التي يعرضها رئيس الحكومة البريطانية ما نصه "نحن نحتاج فقط إلى 9 مقاعد أخرى للحصول على الأغلبية، وسيحدث صوتك الفرق في 12 ديسمبر".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية