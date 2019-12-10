أردوغان: سأرفض جائزة نوبل للسلام في حال منحوها لي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيرفض جائزة نوبل للسلام في حال منحت له، وذلك في معرض رده على سؤال صحفي حول موقفه في حال ترشيحه لمثل هذه الجوائز.

وأوضح الرئيس التركي أن رفضه يأتي، لكون "لجنة نوبل استنفدت نفسها، وأصبحت منظمة ذات دوافع سياسية وأيديولوجية".

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في وقت سابق، انتقدت أنقرة منح جائزة نوبل في الآداب للكاتب النمساوي بيتر هاندكا، الذي يعتبر الأحداث الدموية في مدينة سريبرينيتسا البوسنية "صراعا بين شعبين شقيقين".

وكانت تركيا بين الدول التي قاطعت حفل منح الجائزة للكاتب النمساوي.

المصدر: تاس