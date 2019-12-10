فقدان الاتصال بطائرة تشيلية على متنها 38 شخصا

أعلنت القوات الجوية التشيلية، اختفاء طائرة شحن تابعة لها كانت متوجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، وعلى متنها 38 شخصا.

وأفادت القوات الجوية في بيان لها، بأن طائرة من نوع Hercules C130، كان على منتها 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا، أقلعت حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) من مدينة بونتا أريناس الجنوبية، وفقد الاتصال بها بعد حوالي ساعة من التحليق.

تم بعد ذلك إعلان حالة التأهب، وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة، التي اختفت أثناء تنفيذها مهام دعم لوجستية، لصيانة منشآت القاعدة القطبية الجنوبية التشيلية.

المصدر: وكالات