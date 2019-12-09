شقيقة كاهن إيطالي مختطف في سوريا: أشعر أنه لا يزال على قيد الحياة

رجحت فرانشيسكا دالوليو شقيقة الكاهن اليسوعي الإيطالي باولو دالوليو المختفي في مدينة الرقة السورية منذ صيف 2013، أن شقيقها لا يزال على قيد الحياة.

وقالت فرانشيسكا دالوليو على هامش مراسم منح شقيقها المواطنة الفخرية بمدينة باليرمو: "أشعر أن باولو لا يزال على قيد الحياة. إنها ليست مجرد عاطفة. أعتقد أن الأنباء التي صدرت في نهاية فبراير الماضي وأفادت بأن أخي لا يزال حيا، لها أساس من الحقيقة".

وأضافت أن "تخصيص وزارة الخارجية الأمريكية 5 ملايين دولار للعثور على باولو دالوليو من جانب، وإعادة نشر هذا النبأ في منتصف نوفمبر على المواقع العربية، يجعلني أعتقد أنه قد يكون هناك بعض العناصر التي من شأنها العثور على أخي أو معرفة الحقيقة".

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وكان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن شبكات تنظيم "داعش" للخطف أو الأشخاص المسؤولين عن خطف رجال دين.

وحسب البرنامج، فإن الأب باولو دالوليو قد اختطف على أيدي عناصر تنظيم "داعش" في 29 يوليو 2013، في الرقة.

وكان الأب باولو يخطط للقاء "داعش" للمطالبة بالإفراج عن رجال دين مختطفين آخرين، وفقد أثره منذ ذلك الحين، فيما وردت أنباء متضاربة بشأن مصيره منذ اختفائه.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية