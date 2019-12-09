أثينا ترفض تسليم مواطن روسي إلى واشنطن وباريس

قالت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، إن اليونان، رفضت تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك، الذي تم احتجازه في اليونان في يوليو 2017، إلى فرنسا أو الولايات المتحدة.

وأضافت في حديث مع وكالة "نوفوستي": "وفقا لآخر المعلومات، ألغت المحكمة اليونانية قرار تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة وفرنسا. بقي هناك فقط طلب روسيا الاتحادية بهذا الخصوص. نحن نواصل المساعدة من خلال القنوات الإنسانية".

وذكرت موسكالكوفا، أنها مستمرة في التواصل مع محامي المعتقل، وكذلك مع نظيرها اليوناني أندرياس بوتاكيس.

وقالت موسكالكوفا: "عندما أوقف ألكسندر الإضراب عن الطعام، كان لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية لإخراجه من وضعه الصحي، وكان لاتصالنا بمفوض حقوق الإنسان اليوناني، دور إيجابي".

من جانبه، قال تيموفي موساتوف محامي الدفاع عن ألكسندر فينيك، إنه لا يملك بعد أية معلومات عن قرارات المحكمة العليا اليونانية بخصوص تسليم موكله إلى الولايات المتحدة أو فرنسا.

واحتجز المواطن الروسي في 25 يوليو الماضي من قبل السلطات اليونانية، بناء على طلب السلطات الأمريكية.

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واتهمت هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، المواطن الروسي بتبييض أكثر من 4 مليارات دولار من خلال عملة "بتكوين" الإلكترونية الافتراضية، وأنه كان يدير سوق مال لهذه العملة منذ العام 2011 واستخدم صلاحياته لتبييض أموال لأفراد مرتبطين بجرائم قرصنة وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى ارتباطه المباشر بانهيار بورصة يابانية لعملة "بتكوين".

المصدر: نوفوستي