ترامب يشكر إيران على إطلاق سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران على ما قال إنه "تفاوض منصف جدا" أفضى لإطلاق طهران سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما "عقد صفقة معا".

إقرأ المزيد

وأكد ترامب أن طهران أخذت هدية قدرها 150 مليار دولار خلال إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، مشيرا إلى أنه استعاد الهدية خلال إدارته للبيت الأبيض.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

وكان ترامب قد أبدى سعادته بإفراج إيران عن العالم الأمريكي سي وانغ، متعهدا بالعمل على تحرير كل المعتقلين الأمريكيين المسجونين بشكل غير شرعي وراء البحار، حسب تعبيره.

وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم السبت ونشره البيت الأبيض، إن وانغ عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى 3 سنوات في الاعتقال في إيران.

وأضاف: "نشكر شركاءنا السويسريين على مساعدتهم في التفاوض مع إيران بشأن إخلاء سبيل السيد وانغ".

وشدد على أن "أمن ورفاهية المواطنين الأمريكيين يمثل أكبر أولوية للولايات المتحدة".

وتابع: "تحرير الأسرى الأمريكيين يمثل أهمية حيوية بالنسبة إلى إدارتي، وسنواصل العمل الدؤوب على إعادة كل مواطنينا المسجونين بشكل غير شرعي في الخارج".

المصدر: "تويتر" + RT