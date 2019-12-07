إيران والولايات المتحدة تتبادلان عالمين معتقلين

أعلنت إيران، اليوم السبت، إفراجها عن العالم الأمريكي، سي وانغ، وإخلاء الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني، الذي اعتقلته سابقا، مسعود سليماني.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يسرني أن الأستاذ مسعود سليماني والسيد سي وانغ سيعودان قريبا إلى عائلتيهما".

وأعرب ظريف عن "شكر كبير لكل من شارك في هذه القضية، خاصة حكومة سويسرا"، التي تمثل سفارتها في إيران مصالح الولايات المتحدة.

ونشر ظريف تغريدة أخرى ألحقها بصورتين تظهرانه مع العالم الإيراني وهما يستقلان طائرة، وكتب: "في الطريق إلى الوطن".

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG — Javad Zarif (@JZarif) 7 декабря 2019 г.

بينما أكدت زوجة العالم الصيني عودته إلى الولايات المتحدة ولم شمله مع عائلته، معربة عن شكرها لكل من ساعد في ذلك.

واعتقلت إيران سي وانغ، طالب الدكتورة في التاريخ بجامعة برينستون، عام 2016 للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية على أراضي البلاد، بينما احتجزت الولايات العالم البيولوجي، مسعود سليماني، عام 2018 بتهمة محاولة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون.

وسبق أن أكدت إيران مرارا استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة حول موضوع تبادل المعتقلين وسط استمرار توتر بالغ في العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT + وكالات