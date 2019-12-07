زيلينسكي: أريد لقاء بوتين وجها لوجه

تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توقعاته من اللقاء المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة "رباعية النورماندي" في باريس الاثنين المقبل.

وقال زيلينسكي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أمس الجمعة : "لقد تحدثنا مع رئيس روسيا عندما أعدنا البحارة (الأوكرانيين)، وتحادثنا هاتفيا، لكن هذه محادثة هاتفية، وأريد أن أرى الرجل وجها لوجه".

وحسب زيلينسكي، فإنه يريد أن يشعر وراء طاولة المباحثات بحرص جميع الأطراف على "إنهاء هذه الحرب المأساوية" في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، مضيفا أنه من المقرر عقد لقاءات ثنائية بين جميع الزعماء المشاركين في اجتماع باريس.

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ويعقد قادة "رباعية النورماندي" التي تضم أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعا في باريس الاثنين المقبل، في محاولة لإيجاد حل للأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا.

وذكر الكرملين في وقت سابق أن الرئيس بوتين ينوي عقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة باريس مع زيلينسكي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



المصدر: "نوفوستي"