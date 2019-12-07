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ترامب: ليس لدي هاتف نقال شخصي منذ سنوات!

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ترامب: ليس لدي هاتف نقال شخصي منذ سنوات!
Reuters LEAH MILLIS
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة تقارير إعلامية، ذكرت أنه لا يزال يستخدم هاتفا محمولا شخصيا، بالرغم مما يحمل ذلك من مخاطر على سرية اتصالاته.

وكتب ترامب عبر "تويتر" أمس الجمعة: "تزعم قناة سي إن إن للأخبار الزائفة أنني لا أزال أستخدم هاتفا نقالا شخصيا للمكالمات رغم التحذيرات الأمنية المتكررة. هذه معلومات وتقارير خاطئة تماما".

وأضاف: "لم يكن لدي هاتف محمول شخصي منذ سنوات. لا أستخدم سوى الهواتف التي اعتمدتها ومنحتها الحكومة"، مطالبا "سي إن إن" بالتراجع عن ادعاءاتها.

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وكانت "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين سابقين وموظفي استخبارات، أن ترامب لا يزال يستخدم الهاتف النقال الشخصي الذي كان لديه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.

وأشارت القناة إلى أن ترامب أجرى اتصالات هاتفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاهلا التحذيرات المتكررة من أن ذلك قد يجعله عرضة للتصنت من قبل جهات خارجية.

المصدر: وكالات

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