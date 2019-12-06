الشرطة الهندية تقتل 4 متهمين باغتصاب طبيبة بيطرية

أعلن مسؤول هندي أن الشرطة قتلت بالرصاص 4 رجال متهمين باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر آباد الجنوبية الأسبوع الماضي، بعد مهاجمتهم أحد ضباطها خلال اقتيادهم لمكان الجريمة.

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وألقت الشرطة القبض على الرجال الأربعة، ووضعتهم قيد الاحتجاز قبل أن يقدموا على الاعتداء على أحد ضباطها بعد اقتيادهم لموقع الجريمة.



وقال المسؤول إن الشرطة قتلتهم بالرصاص فجر الخميس قرب موقع الجريمة.



وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت في وقت سابق عن ضابط بالشرطة قوله، إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدي على ضباط في مكان الجريمة حيث اقتادتهم الشرطة إلى هناك لتمثيل الجريمة.



وخلال الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الهنود في عدة مدن احتجاجا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عاما.

المصدر: "رويترز"