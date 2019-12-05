انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة وجهتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول برنامج طهران الصاروخي، واصفا إياها بـ"الكاذبة واليائسة".

وكتب ظريف في "تويتر": "أحدث رسالة من E3 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الصواريخ هي كاذبة ويائسة، وللتستر على عدم كفاءتها البائسة في الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة" حول برنامج إيران النووي.

وأضاف: "إذا أرادت E3 قدرا كبيرا من المصداقية العالمية، فيمكنها الشروع بممارسة السيادة، بدلا من الركوع إلى البلطجة الأمريكية".

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واتهمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا طهران بالمضي قدما في "تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي، المطالب بالكف عن مثل هذه الأنشطة".

وحثت الدول الثلاث في رسالة مشتركة أمس الأربعاء الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره المستقبلي بأن أنشطة طهران الصاروخية البالستية، لا تتماشى مع قرار المجلس الذي صدر في 20 يوليو 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1.

المصدر: RT