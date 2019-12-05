مصدر: موسكو تطرد دبلوماسيا بلغاريا

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا طردت موظفا في السفارة البلغارية لدى موسكو، وأعلنته شخصية غير مرغوب فيها، ردا على إجراء مماثل اتخذته بلغاريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله: "هذا الإجراء، هو رد معاكس ومكافئ، وقد حذرنا منه سابقا".

وأعلنت بلغاريا في 29 أكتوبر موظفا في السفارة الروسية لدى صوفيا شخصا غير مرغوب فيه، "بشبهة التجسس".

وردا على ذلك، قال ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ستنظر في اتخاذ تدابير جوابية "كما هي العادة في العمل الدبلوماسي".

المصدر: "تاس"