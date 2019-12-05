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البنتاغون ينفي نيته إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

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البنتاغون ينفي نيته إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط
Globallookpress
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فند البنتاغون صحة تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" تحدث عن خطط واشنطن لنشر 14 ألف عسكري أمريكي إضافي في الشرق الأوسط.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليسا فرح عبر "تويتر" اليوم الخميس: "تقرير وول ستريت جورنال غير صحيح. الولايات المتحدة لا تفكر في إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط".

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وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية نشر 14 ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد المتزايد من إيران.

ووفقا للصحيفة، فإن قرار إرسال العسكرييين، بالإضافة إلى عشرات السفن وغيرها من المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط، قد يتخذه ترامب في غضون هذا الشهر.

المصدر: إنترفاكس

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