ماكرون: روسيا لم تعد عدوا للناتو

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن روسيا لم تعد عدوا لحلف الناتو، مشيرا إلى أن العدو الآن هو الإرهاب الدولي.

وكتب ماكرون في منشور على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "من هو عدو للناتو؟ روسيا لم تعد عدوا. وهي لا تزال تمثل تهديدا، لكنها أيضا شريك في بعض الأمور".

وأضاف أن "عدونا اليوم هو الإرهاب الدولي، وخاصة الإرهاب الإسلامي".

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وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث خلال قمة حلف الناتو في بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن ضرورة الحوار مع روسيا حول موضوع الرقابة على الأسلحة، مشيرا مع ذلك إلى أنه يأخذ على محمل الجد مخاوف بعض الأعضاء في الناتو، وخاصة بولندا ودول البلطيق، بشأن نشر صواريخ "إسكندر" الروسية قرب حدودها.

المصدر: RT