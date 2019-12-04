الأمين العام للناتو: قررنا مواصلة الحوار مع روسيا ويجب إشراك الصين في اتفاق الحد من الأسلحة

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن قمة الحلف في لندن اتخذت قرارا لمواصلة الحوار مع روسيا، وأن هناك توافقا على ضرورة إشراك الصين في اتفاقات الحد من انتشار الأسلحة.

وقال ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ختام قمة الحلف في لندن: "متمسكون بسياسة الردع والدفاع القويين، مع استمرار الانفتاح على الحوار الشامل مع روسيا. نؤمن، أنا والناتو، بالحوار مع روسيا، لأنها الجارة الأقرب والأكبر لنا، وهناك حاجة إليه لكي تكون ثمة شفافية ولمنع وقوع أي حوادث خطيرة".

وشدد ستولتنبيرغ على أن الناتو يحتاج إلى علاقات أفضل مع روسيا، إلا أنه أضاف: "اتخذنا قرارا لرفع جاهزية قواتنا لمواجهة التهديدات من أي جهة وفي أي وقت".

من جهة أخرى، ذكر الأمين العام للناتو أن دول الحلف اتفقت على ضرورة مشاركة الصين في الاتفاقات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة.

وقال في هذا السياق: "لأول مرة نظرت دول الناتو في تنامي قوة الصين، بما في ذلك التحديات والفرص والتداعيات بالنسبة للناتو الناجمة عن ذلك. وقررنا أن علينا حل هذه القضية بوحدة، كحلف. وندعو الصين إلى المشاركة في الاتفاقات حول الحد من انتشار الأسلحة مستقبلا".

كما أعلن ستولتنبيرغ أن كل دول الناتو، بينها تركيا، اتفقت على تبني الخطة الخاصة بضمان أمن دول منطقة البلطيق وبولندا.

المصدر: وكالات