ترامب يلقي باللوم على أوباما مجددا في لجوء تركيا إلى "إس-400"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن تركيا أرادت شراء منظومات "باتريوت" الدفاعية، لكن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفضت ذلك، فاشترت المنظومة الروسية "إس 400".

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالعاصمة البريطانية لندن: "تركيا أرادت شراء منظومات دفاعاتنا الباتريوت، لكن إدارة أوباما قالت لا يمكنكم الحصول عليها، وقد طالبوا (الأتراك) بذلك عدة مرات، ما اضطر تركيا إلى شراء منظومة الدفاع الروسية إس-400".

وقال ترامب، في رد على سؤال ما إذا كان ينبغي أن تبقى تركيا كعضو في حلف الناتو عقب عمليتها العسكرية التي شنتها في الشمال السوري، قال: "هذا الموضوع يجب مناقشته بين الحلفاء".

من جانب آخر، أشاد ترامب بالدور التركي في تصفية زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، حيث أشار إلى أن " تركيا قدمت مساعدة كبيرة للقوات الأمريكية خلال العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش، ولم يكن بوسع أنقرة القيام بأفضل ممّا فعلته".

وأضاف ترامب أن بلاده تواصل التشاور مع تركيا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات