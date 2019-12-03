ترامب عن كيم: يحبني وأحبه .. سنرى ما سيحث

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه يثق في الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، متطلعا إلى ما سيحدث في المستقبل، واصفا إياه بـ" الرجل الصاروخ".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل انطلاق قمة الحلف: "سنرى. أنا أثق به. أنا أحبه، وهو يحبني. لدينا علاقة جيدة. سنرى ما سيحدث. إنه بالتأكيد يحب إطلاق الصواريخ، أليس كذلك؟ لهذا السبب أنا أصفه بالرجل الصاروخ. لكن لدينا علاقة جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث".

ولفت ترامب إلى أن وجوده على رأس الولايات المتحدة منع قيام حرب في آسيا، إذ قال: "نحن لا نعرف ما يجري في كوريا الشمالية الآن، ولدينا سلام وعلاقة جيدة مع رئيس كوريا الشمالية، وأنا الوحيد من بين قادة العالم الذي لديه علاقة جيدة معه .. لو لم أكن رئيسا لكانت هناك حرب الآن في آسيا".



