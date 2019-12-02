"أمازون" يسحب بضائع مزينة بصور لمعسكر نازي بعد انتقادات

سحب موقع "أمازون" المشهور عالميا للتجارة الإلكترونية من العرض منتجات تحمل صورا لمعتقل "أوشفيتز" النازي، بعد انتقادات وجهها إليه متحف أسس في موقع هذا المعسكر في بولندا.

وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن متحف "أوشفيتز-بيركناو" الذي تم تأسيسه في مدينة أشفنشم، في موقع تواجد معسكر الإبادة النازي، أعرب عن امتعاضه من عرض "أمازون" زينة لعيد الميلاد ومفتاحا للزجاجات وبعض مستلزمات الكمبيوتر، تحمل صورا للمعسكر ومساكن نزلائه وسكة حديد كانت تستخدم لنقل دفعات جديدة من المعتقلين إلى "أوشفيتز"، إلى جانب صور لسياجات المعسكر المزودة بالأسلاك الشائكة.

وقال المتحف، عبر صفحته في "تويتر": "بيع زينة ميلادية تحمل صورا لأوشفيتز لا يبدو لنا أمرا مناسبا. أما لصق صورة لأوشفيتز بمفتاح زجاجات فهو شيء مثير للامتعاض وعدم احترام. نطلب من أمازون سحب هذه البضائع". وقال الموقع، اليوم الاثنين إنه فعل ذلك. وأكد متحدث باسم الموقع: "على جميع الباعة اتباع إرشادات البيع لدينا وسيخضع أولئك الذين لا يتقيدون بها لإجراءات تصل إلى حجب حساباتهم".

ويعرف معسكر "أوشفيتز-بيركناو" الذي تم تحريره في يناير العام 1945 من قبل الجيش الأحمر، كأحد أبرز "مصانع الموت" النازية، حيث تمت، في الفترة ما بين 1941 و1945، إبادة نحو 1.4 مليون شخص، بينهم 1.1 مليون يهودي. وكان هذا المعسكر أكبر معسكرات الإبادة النازية، ما جعله من أبرز رموز "الهولوكوست".

المصدر: وكالات