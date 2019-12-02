إمهال نتنياهو 30 يوما ليحصل على الحصانة

أحال المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الكنيست رسميا، وبات أمام رئيس الوزراء 30 يوما ليحصل على الحصانة من البرلمان.

ويتعين على نتنياهو أن يطلب من الكنيست منحه الحصانة في موعد أقصاه 1 يناير المقبل. وستبت في مسألة منحه الحصانة لجنة خاصة في الكنيست.

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وأشار ماندلبليت في رسالته إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، التي وجهها إليه اليوم الاثنين، إلى أن محاكمة نتنياهو ستكون أمام محكمة القدس، وقد تم تحديد موعد إجراء المرافعات، لكن لم يكشف عنه.

وسيكون هناك 333 من شهود العيان الذين سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه تهم الاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة. وفي حال تمت إدانته، سيضطر نتنياهو للاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

المصدر: يديعوت أحرونوت