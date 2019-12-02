بومبيو: إيران وراء احتجاجات الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران يعارضون النظام الديني.

وفيما أقر بومبيو خلال كلمة، يوم الاثنين، بجامعة لويفيل، بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، إلا أنه وجه أصابع الاتهام إلى إيران.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي بأن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، استقال "لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص.. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني"، مضيفا أن "الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت".

وتابع: "إنهم يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية".

وأشار إلى أن الاحتجاجات داخل إيران التي قالت منظمة العفو الدولية إنها أدت الى مقتل أكثر من 200 شخص، أظهرت أن الايرانيين "قد طفح بهم الكيل".

المصدر: أ ف ب