أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الإثنين أن، ميهو أوتاني، باتت أول امرأة قائدة لمدمرة متعددة المهام في الجيش الياباني.

ونقلت وكالة "كيودو" عن وزارة الدفاع أن أوتاني البالغة من العمر 48 عاما تقود فريق المدمرة "ميكو" المتكون من 300 شخص.

وتعد أوتاني من اليابانيات القلائل اللاتي أكملن دراستهن سنة 1996 في الأكاديمية الحكومية التابعة لوزارة الدفاع، ثم أصبحت بعد ذلك أول امرأة قائدة للسفينة الحربية للتدريب "سيمايوكي".

المصدر: وكالات