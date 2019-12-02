اغتيال صحفية يطيح برئيس وزراء مالطا

أعلن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، عزمه التنحي من منصبه، قائلا على التلفزيون الرسمي إنه سيطلب من حزب العمال الحاكم البدء في 12 يناير عملية اختيار رئيس جديد للحزب والحكومة.

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وأضاف موسكات أمس الأحد: "سأكتب إلى حزب العمال بشأن بدء عملية اختيار زعيم جديد في 12 يناير 2020. سأستقيل في هذا اليوم من منصب زعيم حزب العمال، وخلال الأيام التالية سأستقيل من منصب رئيس الوزراء".

وتابع: "يبدأ بلدنا بذلك عملية قصيرة المدى، لنحو شهر تقريبا، يختار خلالها حزب العمال زعيما جديدا ورئيسا جديدا للوزراء".

وتزايد الضغط على موسكات من داخل وخارج الحزب الحاكم ليقدم استقالته، بعد أن أدى التحقيق في مقتل الصحفية، دافني كاروانا جاليتسيا، المختصة بقضايا مكافحة الفساد، بتفجير سيارتها عام 2017 ، إلى توجيه اتهامات يوم السبت إلى رجل أعمال تفيد مزاعم بأنه على صلة بوزراء ومسؤولين كبار.

وخرج آلاف المحتجين المناوئين للحكومة إلى شوارع العاصمة فاليتا في وقت سابق، يوم الأحد، وتوجهوا في مسيرة من البرلمان إلى مقر المحكمة في وسط المدينة.

المصدر: رويترز