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وزير الطاقة الأمريكي يقدم استقالته

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وزير الطاقة الأمريكي يقدم استقالته
Reuters
وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري
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أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

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وكتب بيري على تويتر: " أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيراً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"​​​.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

المصدر: وكالات 

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