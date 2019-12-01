الشرطة الألمانية تنشر صور الكنز المفقود من متحف في درسدن

نشرت الشرطة الألمانية صورا للكنز الثمين الذي سرقه لصوص من متحف "درسدن غرين فاولت" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا.

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وبحسب الشرطة قام اللصوص بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل اقتحام نافذة المتحف، الذي كان المسؤولون عنه يتباهون سابقا بأنه مؤمن تماما مثل قلعة "فورت نوكس"، الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية!.

وبعد اقتحامه، سرق اللصوص المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليوروهات.

وتضم قائمة المسروقات جوهرة النسر الأبيض، وقلادة الدرر البيضاء، المكونة من 177 لؤلؤة، والدبوس المزخرف الذي يحتوى على 660 قطعة من الألماس، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر لتصل قيمة المسروقات إلى حوالي مليار يورو.

Thieves forced their way into Dresden’s Green Vault Museum and got away with at least three sets of early 18th century jewelry, including diamonds and rubies, worth about $1.1 billion https://t.co/0RlxxwsVtmpic.twitter.com/l0y0DSjBMX — Reuters (@Reuters) November 25, 2019

وكان قد اندلع حريق على جسر قريب من المتحف، ويعتقد أن الحريق قد تكون له صلة بانقطاع التيار الكهربائي عن المتحف، فيما فر اللصوص في سيارة ليموزين، ومكانهم الحالي غير معروف حتى الآن.

ويعود تاريخ المتحف إلى عام 1723، وتمت إعادة بنائه بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات